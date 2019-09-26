Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Локомотив» рассчитывает выиграть Кубок страны в следующем сезоне

12:48
Теги:

«Локомотив» в своем официальном Twitter поделился любопытными фактами своих выступлений в Олимп-Кубке России в последних четырех сезонах.

Клуб либо вылетал на стадии 1/16 финала турнира, либо завоевывал трофей. В этом сезоне красно-зеленые завершили выступление в Кубке России на упомянутой стадии, проиграв «Балтике» — 1:1 д.в. (0:1, 1:0, 0:0). Пенальти — 4:1. А напротив сезона 2020/21 клуб поставил знак вопроса, явно не исключая возможность победы в турнире.

Балтика — Локомотив

Все о Кубке — в разделе: сетка, расписание и результаты матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир