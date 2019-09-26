«Локомотив» рассчитывает выиграть Кубок страны в следующем сезоне

«Локомотив» в своем официальном Twitter поделился любопытными фактами своих выступлений в Олимп-Кубке России в последних четырех сезонах.

Клуб либо вылетал на стадии 1/16 финала турнира, либо завоевывал трофей. В этом сезоне красно-зеленые завершили выступление в Кубке России на упомянутой стадии, проиграв «Балтике» — 1:1 д.в. (0:1, 1:0, 0:0). Пенальти — 4:1. А напротив сезона 2020/21 клуб поставил знак вопроса, явно не исключая возможность победы в турнире.

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