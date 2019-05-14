"Локомотив" прилетел в Ростов-на-Дону на матч полуфинала Кубка России

Официальный Твиттер "Локомотива" сообщает, что самолет с командой приземлился в Ростове-на-Дону. Завтра, 15 мая, московский клуб сыграет ответный матч полуфинала Олимп-Кубка России с "Ростовом", начало – в 19.30 (мск). Игра пройдет на стадионе "Ростов Арена".

Первая встреча "Локомотива" и "Ростова" в начале апреля завершилась со счетом 2:2. Финал Кубка пройдет 22 мая в Самаре.

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