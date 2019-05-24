"Локомотив" представил тизер фильма о победе в Кубке

"Локомотив" опубликовал тизер фильма о победе в Олимп-Кубке России. В финале железнодорожники обыграли "Урал" (1:0).

Этот трофей стал для команды третьим за три года. "Локомотив" стал победителем Кубка в 10-й раз (с учетом Кубка СССР).