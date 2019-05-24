20:11 | Футбол — Олимп - Кубок России

"Локомотив" представил тизер фильма о победе в Кубке

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"Локомотив" опубликовал тизер фильма о победе в Олимп-Кубке России. В финале железнодорожники обыграли "Урал" (1:0).

Этот трофей стал для команды третьим за три года. "Локомотив" стал победителем Кубка в 10-й раз (с учетом Кубка СССР).

 

 

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