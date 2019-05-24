"Локомотив" представил тизер фильма о победе в Кубке

"Локомотив" опубликовал тизер фильма о победе в Олимп-Кубке России. В финале железнодорожники обыграли "Урал" (1:0).
Этот трофей стал для команды третьим за три года. "Локомотив" стал победителем Кубка в 10-й раз (с учетом Кубка СССР).
22 мая «Локомотив» завоевал свой десятый Кубок страны. Мы прожили главные моменты финального матча рядом с командой и готовы разделить их с вами.— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 24 мая 2019 г.
Мини-фильм «Десятый» о третьем трофее клуба за три года – скоро на «ЛокоТВ 2.0» 👇https://t.co/wv3BcqThlY pic.twitter.com/KDbxBWnybL
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