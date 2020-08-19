«Ленинградец» и «Легион Динамо» победили в дерби «Звезду» и «Анжи» и вышли в 1/64 Кубка России
Махачкалинский «Легион Динамо» обыграл «Анжи» в дерби в рамках 1/128 финала Олимп-Кубка России — 1:0.
В другом дерби на этой стадии встретились клубы из Санкт-Петербурга: «Звезда» и «Ленинградец». Игра завершилась победой последнего — 2:1.
Другая «Звезда» — из Перми — победила «Тюмень» 2:1, а «Новосибирск» с минимальным счетом переиграл «Динамо» из Барнаула.
Олимп-Кубок России
1/128 финала
«Легион Динамо» (Махачкала) — «Анжи» (Махачкала) — 1:0 (0:0)
Гол: Шихаев, 71.
«Тюмень» — «Звезда» (Пермь) — 1:2 (1:2)
Голы: Гилязетдинов, 18 (1:0). Субботин, 35 (1:1). Голдобин, 37 (1:2).
«Новосибирск» — «Динамо» (Барнаул) — 1:0 (0:0)
Гол: Косицин, 61.
«Звезда» (Санкт-Петербург) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 1:2 (1:0)
Голы: Смирнов, 45 (1:0). Умаров, 62 (1:1). Пинчук, 87 (1:2).