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Сегодня, 20:26

Кузнецов считает, что у «Краснодара» есть шансы пройти ЦСКА в FONBET Кубке России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором «Краснодар» встретится с «армейцами».

«У «Краснодара» есть шансы на проход в следующий раунд Кубка России пока не прозвучит финальный свисток в ответном матче. В РПЛ играют не такие великие команды, которые не могут не упустить преимущество. Все бывает, может быть удаление, потом пенальти, неизвестно как сложится игра. Поэтому нельзя на игры выходить расслабленными, нужно готовиться. Если мы хотим, чтобы у нас были все профессионалами, то надо выкладываться в каждой игре. Не знаю победят ли «армейцы» завтра, но они будут стараться это сделать. В ответной игре будет шанс для тех игроков, которые редко выходят на поле. Не думаю, что будет сильная ротация, можно дать отдохнуть двум-трем футболистам основного состава, ведь счет позволяет», — приводит слова Кузнецова Metaratings.ru.

Ответный матча 1/4 финала «Краснодар» — ЦСКА состоится 28 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Первая игра в Москве завершилась со счётом 3:0 в пользу «армейцев».

Источник: https://metaratings.ru/news/kuznecov-u-krasnodara-est-shansy-proiti-cska-v-kubke-rossii-231391/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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