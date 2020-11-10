Сегодня, в 15.00 по московскому времени, состоится жеребьевка 1/8 финала Бетсити Кубка России. Трансляция жеребьевки в прямом эфире доступна на youtube-канале РФС.

Процедура жеребьевки:

10 победителей групп элитного раунда попадают в первую корзину. 6 команд, по итогам сезона 2019/20 года получивших право на участие в Еврокубках, попадают во вторую корзину.

На первом этапе жеребьевки для равномерного формирования пар соперников из первой корзины «слепым жребием» во вторую перемещаются 2 шара.

Затем также «слепым жребием» из каждой корзины поочередно достается по одному шару с названием клубов для формирования 8 пар.

Хозяевами поля станут команды из второй корзины (6 клубов, по итогам сезона 2019/20 года получивших право на участие в Еврокубках, а также 2 команды, перемещенные во вторую корзину в ходе первого этапа жеребьевки).