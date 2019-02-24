"Краснодар" в матче с "Ростовом" установил рекорд выездной посещаемости

"Краснодар" в ответном матче 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Ростова" (0:1) установил рекорд посещаемости выездной встречи. Как сообщает Инстаграм кубанцев, игру в Ростове-на-Дону посетили 1762 болельщика.
"Ростов" победил 1:0 и по сумме двух игр (первый матч - 2:2) пробился в полуфинал.
Порадуемся рекорду! 👍 Рекорду посещаемости выездного матча! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1⃣7⃣6⃣2⃣ чёрно-зелёных болельщика посетили гостевую трибуну "Ростов Арены" сегодня! Спасибо вам за эмоции и поддержку! 👏 🖤💚 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ К сожалению, мы не смогли порадовать вас результатом, но мы будем работать над ошибками! #РостовКраснодар #ОлимпКубокРоссии #СпасибоЗаПоддержку
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