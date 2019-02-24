"Краснодар" в матче с "Ростовом" установил рекорд выездной посещаемости

"Краснодар" в ответном матче 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Ростова" (0:1) установил рекорд посещаемости выездной встречи. Как сообщает Инстаграм кубанцев, игру в Ростове-на-Дону посетили 1762 болельщика.

"Ростов" победил 1:0 и по сумме двух игр (первый матч - 2:2) пробился в полуфинал.