«Краснодар» — «Ахмат»: время начала матча Кубка России, где смотреть трансляцию

«Краснодар» и «Ахмат» встретятся в Кубке России 11 марта

«Краснодар» и «Ахмат» встретятся во втором этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 11 марта. Начало игры на «Арене Краснодар» — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Следить за ключевыми событиями игры «Краснодар» — «Ахмат» можно в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч в Краснодаре покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Кроме того, игру Кубка России покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне федерального телеэфира).

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

11 марта 2025, 20:00. Ozon Арена (Краснодар)

«Краснодар» занял третье место в своей группе Пути РПЛ, в первом этапе 1/4 финала Пути регионов обыграл «Тюмень» (3:3, пенальти — 4:2). «Ахмат» занял второе место в своей группе и в четвертьфинале Пути РПЛ уступил «Зениту» (1:5 по сумме двух встреч).