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FONBET и «Ничего Обычного» представили капсулу к рестарту Кубка России

Капсула FONTOUR «Пересечения Путей».
Капсула FONTOUR «Пересечения Путей».
1/2

Капсула FONTOUR «Пересечения Путей» вдохновлена параллельными реальностями главного футбольного турнира страны — FONBET Кубка России по футболу.

В основе дизайна капсулы лежит перекресток РПЛ и регионов, где каждый видит себя победителем, — и тем важнее, интереснее и напряженнее матчи двух пересекающихся Путей.
Важность и такая особенность этого этапа в том, что здесь вся суть турнира на выбывание, здесь и живет дух Кубка. Здесь каждый успех повышает ставки и цену ошибки, а также дарит надежду. Здесь все самое главное, что произойдет с марта и до суперфинала. Кубок наполняет чувства оставшихся двенадцати участников, но победителем станет только один.

Капсула FONTOUR «Пересечения Путей».

В капсулу вошло худи пломбирного цвета. Подробности коллекции можно узнать по ссылке.

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АРХИВ

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