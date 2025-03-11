FONBET и «Ничего Обычного» представили капсулу к рестарту Кубка России
Капсула FONTOUR «Пересечения Путей» вдохновлена параллельными реальностями главного футбольного турнира страны — FONBET Кубка России по футболу.
В основе дизайна капсулы лежит перекресток РПЛ и регионов, где каждый видит себя победителем, — и тем важнее, интереснее и напряженнее матчи двух пересекающихся Путей.
Важность и такая особенность этого этапа в том, что здесь вся суть турнира на выбывание, здесь и живет дух Кубка. Здесь каждый успех повышает ставки и цену ошибки, а также дарит надежду. Здесь все самое главное, что произойдет с марта и до суперфинала. Кубок наполняет чувства оставшихся двенадцати участников, но победителем станет только один.
В капсулу вошло худи пломбирного цвета. Подробности коллекции можно узнать по ссылке.
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