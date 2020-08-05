Клуб из поселка не пустили на стадион из-за отсутствия тестов на covid. Кубковый матч не состоялся

Матч 1/256 финала Кубка России между клубами «Красный» и «Луки-Энергия» не состоится. Как сообщает страница клуба из Великих Лук, «Красный» из одноименного поселка Смоленской области не получил допуск из-за отсутствия тестов на коронавирус.

Согласно заявлению «Красного», клубу засчитано поражение, и «Луки-Энергия» без борьбы вышел в 1/128 финала, где встретится с «Долгопрудным». Официальной информации из РФС еще не поступало.

«Мы понимаем вашу боль и разочарование от несостоявшегося матча, — говорится в сообщении «Красного» на странице в соцсети «Вконтакте». — Но иногда обстоятельства складываются таким образом, что мы не в силах на них повлиять. Организация матчей в данном сезоне, не простом как для нашей команды, так и для многих из вас, намного более многогранна и сложна. Появилось намного больше организационных вопросов, которые мы всеми силами старались решить. Но не все моменты зависят только от руководства нашего футбольного клуба «Красный». В том сезоне мы вместе с вами стремились к победе, вкладывали силы и время для достижения имеющегося результата. Вы поддерживали нас, а мы играли для вас. Так почему же сейчас, когда команда потерпела поражение в силу определенных обстоятельств, вы обрушиваете на нас шквал недовольных комментариев.

Мы приносим свои извинения за то, что сложилась такая ситуация. И надеемся на вашу поддержку. На данном этапе развития нашего клуба она нужна и важна как никогда раньше".