КДК рассмотрит вопрос об отмене красной карточки Бикфалви в понедельник

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС​) решил рассмотреть вопрос об отмене красной карточки, которую получил футболист "Урала" Эрик Бикфалви по ходу ответного матча 1/2 финала Кубка России "Арсенал" – "Урал" (2:2, общий счет – 2:3), на внеочередном заседании комитета в понедельник. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

На 34-й минуте матча Бикфалви получил прямую красную карточку за то, что наступил шипами на ногу полузащитника "Арсенала" Зелимхану Бакаеву. Главный арбитр встречи Сергей Карасев принял это решение после просмотра ВАР.

– Сразу после окончания матча в КДК поступило заявление от "Урала" по поводу красной карточки Эрику Бикфалви. Клуб попросил КДК отменить карточку. Вчера же мы направили вызов в "Урал" с просьбой, чтобы Бикфалви присутствовал на заседании. По регламанту КДК всегда должен обращаться к экспертно-судейской комиссии (ЭТК) РФС, чтобы она определилась с эпизодом по тому или иному нарушению.

Чисто физически комиссия не смогла собраться сегодня. Я общался с секретарем ЭТК , он сообщил, что комиссия соберется в ближайшие 2 дня и разберется с ситуацией. КДК заслушал объяснения Бикфалви, мы вместе многократно посмотрели эпизод, возбудили дело и отложили его рассмотрение до того момента, пока не получим заключение экспертной комиссии. В понедельник мы должны провести внеочередное заседание в связи со срочностью вопроса, так как в среду состоится финал Кубка. (Иван Торопцев)