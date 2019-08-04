КАМАЗ, "Тюмень" и "Акрон" вышли в 1/32 финала Кубка

КАМАЗ в серии пенальти одержал победу над "Звездой" (2:2 д.в., по пен. – 6:5) в матче 1/64 финала Олимп-Кубка России. Команда из из Набережных Челнов вышла в следующую стадию турнира.

Олимп – Кубок России

1/64 финала

КАМАЗ (Набережные Челны) – "Звезда" (Пермь) – 2:2 д.в. (0:1, 2:1, 0:0). Пенальти – 6:5

Голы: Ситников, 22 (0:1). Гаглоев, 69 – с пенальти (1:1). Стефанович, 88 (2:1). Тюкалов, 90 (2:2).

Удаление: Шумайлов (Звезда П), 58.

Судья: Курбатов (Магнитогорск).

4 августа. Набережные Челны. Стадион "КАМАЗ".

В параллельной встрече "Тюмень" одержала победу над "Ностой" из Новотроицка (1:0). Гости вышли в 1/32 финала Кубка.

"Носта" (Новотроицк) – "Тюмень" – 0:1 (0:1)

Гол: Газданов, 34.

Судья: Борисов (Самара).

4 августа. Новотроицк. Стадион "Металлург".

"Акрон" разгромил ульяновскую "Волгу" (3:0). Встреча проходила в городе Жигулевск.

"Акрон" (Тольятти) – "Волга" (Ульяновск) – 3:0 (2:0)

Судья: Зияков (Набережные Челны).

4 августа. Жигулевск. Стадион "Кристалл".