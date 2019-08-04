КАМАЗ, "Тюмень" и "Акрон" вышли в 1/32 финала Кубка

КАМАЗ в серии пенальти одержал победу над "Звездой" (2:2 д.в., по пен. – 6:5) в матче 1/64 финала Олимп-Кубка России. Команда из из Набережных Челнов вышла в следующую стадию турнира.
Олимп – Кубок России
1/64 финала
КАМАЗ (Набережные Челны) – "Звезда" (Пермь) – 2:2 д.в. (0:1, 2:1, 0:0). Пенальти – 6:5
Голы: Ситников, 22 (0:1). Гаглоев, 69 – с пенальти (1:1). Стефанович, 88 (2:1). Тюкалов, 90 (2:2).
Удаление: Шумайлов (Звезда П), 58.
Судья: Курбатов (Магнитогорск).
4 августа. Набережные Челны. Стадион "КАМАЗ".
В параллельной встрече "Тюмень" одержала победу над "Ностой" из Новотроицка (1:0). Гости вышли в 1/32 финала Кубка.
"Носта" (Новотроицк) – "Тюмень" – 0:1 (0:1)
Гол: Газданов, 34.
Судья: Борисов (Самара).
4 августа. Новотроицк. Стадион "Металлург".
"Акрон" разгромил ульяновскую "Волгу" (3:0). Встреча проходила в городе Жигулевск.
"Акрон" (Тольятти) – "Волга" (Ульяновск) – 3:0 (2:0)
Судья: Зияков (Набережные Челны).
4 августа. Жигулевск. Стадион "Кристалл".