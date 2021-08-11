«Ленинградец», ижевский «Зенит» и московский «Кайрат» вышли в 1/32 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу
11 августа прошли очередные матчи 1/64 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу.
«Звезда» из Санкт-Петербурга уступила «Ленинградцу» (1:2).
БЕТСИТИ Кубок России
1/64 финала
«Звезда СПб» (Санкт-Петербург) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 1:2 (1:0)
Голы: Плотников, 25 (1:0). Пинчук, 53 (1:1). Казаков, 56 (1:2).
Судья: Зубов (Азов).
11 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Новая Арена».
Ижевский «Зенит» оказался сильнее «Торпедо» из Миасса (2:1).
«Зенит Иж» (Ижевск) — «Торпедо Мс» (Миасс) — 2:1 (1:1)
Голы: Семенов, 29 (0:1). Русских, 44 (1:1). Дворников, 78 (2:1).
Судья: Исаев (Великие Луки).
11 августа. Ижевск. Стадион «Купол».
Московский «Кайрат» выиграл «Динамо» из Владивостока (1:0).
«Динамо Вл» (Владивосток) — «Кайрат М» (Москва) — 0:1 (0:0)
Гол: Швырев, 78.
Судья: Смолин (Великий Устюг).
11 августа. Одинцово. Стадион «Центральный».
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю