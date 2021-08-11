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«Ленинградец», ижевский «Зенит» и московский «Кайрат» вышли в 1/32 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу

18:03
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11 августа прошли очередные матчи 1/64 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу.

«Звезда» из Санкт-Петербурга уступила «Ленинградцу» (1:2).

БЕТСИТИ Кубок России

1/64 финала

«Звезда СПб» (Санкт-Петербург) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 1:2 (1:0)

Голы: Плотников, 25 (1:0). Пинчук, 53 (1:1). Казаков, 56 (1:2).

Судья: Зубов (Азов).

11 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Новая Арена».

Звезда СПб — Ленинградец

Ижевский «Зенит» оказался сильнее «Торпедо» из Миасса (2:1).

«Зенит Иж» (Ижевск) — «Торпедо Мс» (Миасс) — 2:1 (1:1)

Голы: Семенов, 29 (0:1). Русских, 44 (1:1). Дворников, 78 (2:1).

Судья: Исаев (Великие Луки).

11 августа. Ижевск. Стадион «Купол».

Зенит Иж — Торпедо Ми

Московский «Кайрат» выиграл «Динамо» из Владивостока (1:0).

«Динамо Вл» (Владивосток) — «Кайрат М» (Москва) — 0:1 (0:0)

Гол: Швырев, 78.

Судья: Смолин (Великий Устюг).

11 августа. Одинцово. Стадион «Центральный».

Динамо Вл — Кайрат М

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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