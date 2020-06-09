Известный отечественный тренер, экс-наставник сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий прокомментировал «СЭ» решение исполкома РФС о том, что полуфинал Олимп-Кубка России «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге.

— Если такая ситуация возникла, то хозяина матча следовало определять слепым жребием, — начал Непомнящий. — В исполком входят представители «Спартака» и «Зенита». Вероятно, решающим аргументом стало то, что петербуржцы провели больше игр на выезде. (Евгений Белоусов)