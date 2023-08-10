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Сегодня, 11:46

Кади о поражении от «Динамо» в Кубке России: «Если бы не гол Захаряна...»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от поражения в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо» (3:4).

«Сложный матч: «Динамо» вырвало победу на последних минутах, но так бывает. Это футбол. Тренер на нас не злился, он понимает, что такие игры тоже случаются. Если бы не гол Захаряна, была бы ничья — 3:3, ну а так, мы провели хороший матч. Ивич сказал, что ментально нужно настраиваться уже на следующий матч, а этот отпустить», — сказал Боржес «СЭ».

«Краснодар» потерпел поражения в обоих матчах FONBET Кубка России-2023/24. В следующем, 3-м, туре групповой стадии Пути РПЛ команда встретится с «Пари НН». Матч состоится 29 августа.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Кади Боржес
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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