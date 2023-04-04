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Сегодня, 16:16

Президент «Урала» Иванов: «На матч со «Спартаком» продали 20 с небольшим тысяч билетов»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ», сколько билетов было продано на матч 1/2 финала FONBET Кубка России Пути РПЛ против «Спартака».

— Продал ли клуб 25 тысяч билетов на сегодняшний матч?

— Продали 20 с небольшим тысяч билетов. Плюс абонементы. Сегодня все располагает, чтобы народ пришел на футбол, погода хорошая, — сказал Иванов «СЭ».

Встреча между «Спартаком» и «Уралом» пройдет сегодня, 4 апреля, в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени. Первая игра команд в полуфинале FONBET Кубка России завершилась вничью (1:1).

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
04 апр, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Спартак
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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