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Сегодня, 09:38

Лаксальт объяснил, почему «Динамо» не смогло победить «Спартак»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3) в матче группового турнира пути РПЛ FONBET Кубке России.

«Мы упустили свою игру. Мы должны были закрыться и играть более оборонительно. В этом случае мы не пропустили бы мячи во втором тайме. На мой взгляд, нам надо продолжать работать над своей игрой. Нужно уметь выигрывать такие матчи. Это дерби. И нам не хватило этого умения. В последнем туре чемпионата мы играли с махачкалинским «Динамо», там нам удалось засушить игру, чтобы удержать нужный счет. А на этот раз не получилось этого сделать. Но в дерби очень важно уметь играть на результат», — приводит слова Лаксальта «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» с 8 очками в 5 матчах занимает второе место в турнирной таблице группы А.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Диего Лаксальт
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