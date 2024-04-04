Игнатьев назвал причину преимущества «Спартака» над «Зенитом» в первом тайме кубкового матча

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев объяснил, почему «Спартак» выиграл первый тайм у «Зенита» в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Спартак» в первом тайме имел заметное преимущество. Здесь следует учитывать, что в стартовом составе «Зенита» вышли вторые по значимости игроки на сегодняшний день. Отсюда и счет в первом тайме в пользу «Спартака», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

Единственный гол в первом тайме забил 21-летний новичок красно-белых Манфред Угальде. Во втором тайме «Зенит» отыгрался и одержал победу (2:1) благодаря дублю 18-летнего нападающего Педро. Ответный матч между командами состоится в Санкт-Петербурге 17 апреля.