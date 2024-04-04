Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Весна Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:33

Игнатьев назвал причину преимущества «Спартака» над «Зенитом» в первом тайме кубкового матча

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев объяснил, почему «Спартак» выиграл первый тайм у «Зенита» в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Спартак» в первом тайме имел заметное преимущество. Здесь следует учитывать, что в стартовом составе «Зенита» вышли вторые по значимости игроки на сегодняшний день. Отсюда и счет в первом тайме в пользу «Спартака», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

Единственный гол в первом тайме забил 21-летний новичок красно-белых Манфред Угальде. Во втором тайме «Зенит» отыгрался и одержал победу (2:1) благодаря дублю 18-летнего нападающего Педро. Ответный матч между командами состоится в Санкт-Петербурге 17 апреля.

Источник: Газета.Ru
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
1
0
Читайте также
Валентина Гунина назвала фаворитов турнира претендентов в Торонто
Садулаева не допустили до отбора на Олимпиаду из-за поддержки СВО
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Что произошло после матча «Спартак» - «Зенит»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
«Ахмат» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча Кубка России
Гуренко считает, что Галактионову нужно остаться в «Локомотиве» до конца сезона
Тарханов — о словах Галактионова про возможную отставку: «Признаю его мужество»
«Ахмат» — «Оренбург»: стартовые составы на матч Кубка России
«Результаты Абаскаля говорят сами за себя. Но раз не расстались с ним раньше...» Мнение Титова
Андрей Малых впервые за год сыграет за «Оренбург» в матче с «Ахматом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Титов об Угальде: «Сложно проявить себя во всей красе в таком «Спартаке»
Новости
RSS RSS
Все новости