Хохлов считает, что «Сочи» наиграл на победу в матче с ЦСКА

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:0, пенальти 4:5) в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Хорошая игра в исполнение нашей команды. И по содержанию игры, и по созданным моментам. Думаю, что сегодня мы точно наиграли на победу. Но, чтобы побеждать, нужно забивать. Моментов для этого было предостаточно. Даже по такому полю, где создавать непросто, мы старались играть в комбинационный футбол и не отходить от своего плана. Многое, что получалось. Но, к сожалению, довели до серии пенальти, где не смогли одержать победу», — приводит слова Хохлова пресс-служба сочинцев.

ЦСКА набрал 5 очков и поднялся на второе место в группе A Кубка России. «Сочи» с 4 очками идет на третьем месте в квартете.