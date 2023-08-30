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Сегодня, 20:47

Хохлов считает, что «Сочи» наиграл на победу в матче с ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:0, пенальти 4:5) в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Хорошая игра в исполнение нашей команды. И по содержанию игры, и по созданным моментам. Думаю, что сегодня мы точно наиграли на победу. Но, чтобы побеждать, нужно забивать. Моментов для этого было предостаточно. Даже по такому полю, где создавать непросто, мы старались играть в комбинационный футбол и не отходить от своего плана. Многое, что получалось. Но, к сожалению, довели до серии пенальти, где не смогли одержать победу», — приводит слова Хохлова пресс-служба сочинцев.

ЦСКА набрал 5 очков и поднялся на второе место в группе A Кубка России. «Сочи» с 4 очками идет на третьем месте в квартете.

Источник: ФК «Сочи»
Дмитрий Хохлов
Футбол
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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