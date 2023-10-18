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Сегодня, 18:00

«Химки» — «Уфа»: прямая трансляция матча Кубка России

«Химки» сыграют с «Уфой» в Кубке России 18 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Андрей Талалаев, главный тренер ФК «Химки».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Химки» сыграют с «Уфой» в 5-м раунде FONBET Кубка России пути регионов 18 октября, в среду. Игра пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Химки» — «Уфа» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 18.55 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд
18 окт, 19:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Уфа

В последних пяти очных противостояниях команда из Московской области одержала победу два раза (2:1, 2:1), клуб из Башкортостана был сильнее единожды (3:2). Еще две встречи завершились вничью — 0:0, 1:1.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступны в разделе нашего сайта

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Кубок России
ФК Уфа
ФК Химки
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