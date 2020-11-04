Губернатор Дегтярев поздравил «СКА Хабаровск» и Сергея Юрана с победой над «Рубином»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал «СЭ» победу «СКА-Хабаровск» над казанским «Рубином» (1:0) в матче элитного раунда Бетсити Кубка России.

— Поздравляю нашу команду и главного тренера Сергея Юрана с такой важной победой и выходом в следующий раунд Кубка России, — сказал Дегтярев «СЭ». — Надеюсь, «СКА-Хабаровск» сможет так же здорово проявить себя и в матчах с другими грандами нашего футбола! (Сергей Федоров)