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Губернатор Дегтярев поздравил «СКА Хабаровск» и Сергея Юрана с победой над «Рубином»

16:45
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал «СЭ» победу «СКА-Хабаровск» над казанским «Рубином» (1:0) в матче элитного раунда Бетсити Кубка России.

— Поздравляю нашу команду и главного тренера Сергея Юрана с такой важной победой и выходом в следующий раунд Кубка России, — сказал Дегтярев «СЭ». — Надеюсь, «СКА-Хабаровск» сможет так же здорово проявить себя и в матчах с другими грандами нашего футбола! (Сергей Федоров)

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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