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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Глушаков забил дебютный гол за «Ахмат»

19:27
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков забил первый мяч за команду. Это произошло в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Луча».

На 67-й минуте полузащитник сделал счет 4:1 в пользу своей команды. После этого он забил еще один мяч, оформив дубль.

32-летний Денис Глушаков перешел в «Ахмат» 29 июня как свободный агент. Ранее он выступал за «Спартак», «Локомотив», «Звезду», СКА и «Нику». Чемпион России и победитель Суперкубка России в составе «Спартака».

Ахмат — Луч

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