Глушаков забил дебютный гол за «Ахмат»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков забил первый мяч за команду. Это произошло в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Луча».
На 67-й минуте полузащитник сделал счет 4:1 в пользу своей команды. После этого он забил еще один мяч, оформив дубль.
32-летний Денис Глушаков перешел в «Ахмат» 29 июня как свободный агент. Ранее он выступал за «Спартак», «Локомотив», «Звезду», СКА и «Нику». Чемпион России и победитель Суперкубка России в составе «Спартака».
? Денис Глушаков дальним ударом забивает гол в ворота Дмитрия Реброва.#АхматЛуч на «МАТЧ! Футбол 2» или по ссылке (бесплатно для онлайн-подписчиков #МАТЧПРЕМЬЕР) https://t.co/PgXRsyfN5t pic.twitter.com/1J2I03i5Dk— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2019
? Дубль Дениса Глушакова в матче #АхматЛуч#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/4aYbzupzYT— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2019