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Семак: «У некоторых игроков есть микроповреждения, которые не позволят им принять участие в матче с «Ростовом»

Ана Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова».

«К сожалению, у некоторых игроков есть микроповреждения, которые не позволят им принять участие в этом матче. Имеются и другие аспекты, которые мы должны учитывать. Насколько большой будет ротация, мы уже после нашей тренировки определимся окончательно, поймем, кто полетит и в каком составе мы будем играть», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Также тренер «Зенита» считает, что после ухода Валерия Карпина модель игры «Ростова» не изменилась.

«Конечно, судя по тому, что мы видим, и по тем полям, на которых сейчас приходится играть, возможно, чуть-чуть упрощается игра, становится еще больше борьбы. В остальном рисунок у команды остался, она действует в привычной для себя манере и на сегодняшний день играет достаточно хорошо», — сказал Семак.

Матч «Ростов» — «Зенит» пройдет во вторник, 12 марта, на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 18.15 по московскому времени. Ответная игра между командами состоится 15 апреля.

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Сергей Семак
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