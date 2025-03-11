РФС проведет жеребьевку финальной части Кубка России 12 марта

Жеребьевка финальной части FONBET Кубка России пройдет 12 марта, сообщает РФС.

Мероприятие состоится по окончании первого матча 1/2 финала Пути РПЛ ЦСКА — «Динамо» (Москва).

Также РФС сообщает, что 10 марта на заседании бюро исполкома было принято решение утвердить изменения в регламент турнира сезона-2024/25.

«Изменения касаются порядка проведения жеребьевки: она определит всю сетку оставшейся части турнира до суперфинала. Изменения внесены для того, чтобы расписание матчей заключительных туров МИР РПЛ было составлено оптимальным образом для команд с ограниченным авиасообщением», — говорится в заявлении РФС.

В результате жеребьевки определятся: пары и хозяева в матчах 1-го этапа 1/2 финала плей-офф Пути регионов; пары 2-го этапа 1/2 финала плей-офф Пути регионов; пары и принимающие клубы в финалах Пути РПЛ и нижней Пути регионов.