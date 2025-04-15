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15 апреля, 21:00

Галактионов ответил Бубнову: «Нужно с уважением относиться к возрасту»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на критику со стороны эксперта Александра Бубнова перед матчем 1/2 Пути Регионов FONBET Кубка России против «Ахмата» (2:1).

В эфире «Коммент.Шоу» Бубнов раскритиковал работу Галактионова и заявил, что у тренера нет авторитета в команде.

«Не видел, не читал. Нужно с уважением относиться к возрасту. Если эти высказывания носят неуважительный характер... Для этого и существуют эти шоу. Если кому-то это нравится — пусть смотрят. Комментировать это не хочется. Есть этика, нужно с уважением относиться к мнениям. Они могут быть любыми, но вступать в полемику — это не мое. С уважением отношусь к прошлому Александра Викторовича, к его настоящему. Дополнительная мотивация от таких слов? Мы работаем вместе с командой, работаем, стараемся сделать команду лучше. Как и делали это всегда, на разных уровнях. Когда наша сборная стала бронзовым призером на Евро. Вышли впервые на молодежный чемпионат Европы. Пусть ознакомится»

«Локомотив» вышел во вторую стадию 1/2 финала Пути регионов Кубка России, в котором встретится с проигравшей командой полуфинала Пути РПЛ «Зенит» — «Ростов» (первый матч — 1:0).

Матчи второго этапа полуфинала Пути регионов пройдут 29 апреля-1 мая.

Александр Бубнов
Михаил Галактионов
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
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