«Главное, что мы не зря ехали сюда». Черевченко — о победе над «Нижнем Новгородом»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после матча элитного раунда Бетсити Кубка России с «Нижним Новгородом» прокомментировал непростую победу в серии пенальти.
— Тяжелая игра. «Нижний Новгород» понравился, — цитирует тренера сайт «Химок». — Не зря команда идет на первом месте в ФНЛ. Мы знали, что легко в игре не будет. Вдобавок кубковый матч отличается от чемпионата. Мы посмотрели в деле всех футболистов, кто у нас есть в заявке. Всеми доволен. Самое главное, что выиграли.
— В первом матче элитного раунда играл Генералов. Почему сегодня выбрали Хомича?
— Мы с тренером вратарей пообщались перед игрой. Он сказал, что Хомич будет «номер один» на этот матч.
— Насколько важна эта победа с точки зрения эмоций?
— При любой победе эмоции только положительные. Главное, что мы не зря ехали сюда. Победили — прошли дальше, и сейчас поедем домой с хорошим настроением.
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/oktyabr/igor-cherevchenko-vsemi-dovolen-glavnoe-chto-pobedili-/