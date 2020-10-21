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«Главное, что мы не зря ехали сюда». Черевченко — о победе над «Нижнем Новгородом»

20:17
Игорь Черевченко. Фото ФК «Химки».
Игорь Черевченко. Фото ФК «Химки».
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после матча элитного раунда Бетсити Кубка России с «Нижним Новгородом» прокомментировал непростую победу в серии пенальти.

— Тяжелая игра. «Нижний Новгород» понравился, — цитирует тренера сайт «Химок». — Не зря команда идет на первом месте в ФНЛ. Мы знали, что легко в игре не будет. Вдобавок кубковый матч отличается от чемпионата. Мы посмотрели в деле всех футболистов, кто у нас есть в заявке. Всеми доволен. Самое главное, что выиграли.

— В первом матче элитного раунда играл Генералов. Почему сегодня выбрали Хомича?

— Мы с тренером вратарей пообщались перед игрой. Он сказал, что Хомич будет «номер один» на этот матч.

— Насколько важна эта победа с точки зрения эмоций?

— При любой победе эмоции только положительные. Главное, что мы не зря ехали сюда. Победили — прошли дальше, и сейчас поедем домой с хорошим настроением.

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/oktyabr/igor-cherevchenko-vsemi-dovolen-glavnoe-chto-pobedili-/

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: Кубок России-2020/21. Групповой раунд




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