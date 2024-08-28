В махачкалинском «Динамо» назвали бюджет команды на год

Газизов заявил, что бюджет «Динамо» Махачкалы — 1 миллиард 200 миллионов рублей

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о годовом бюджете команды.

«Бюджет около миллиарда рублей? Около того. Чуть больше — миллиард двести», — сказал Газизов «РБ Спорт».

Во вторник, 27 августа, динамовцы обыграли «Спартак» в матче 3-го тура группового турнира FONBET Кубка России. Игра прошла в Москве и завершился победой гостей со счетом 1:0.