Габулов рад, что «Алании» в 1/16 финала Кубка достался ЦСКА

Президент «Алании» Владимир Габулов прокомментировал жеребьевку 1/16 финала Олимп-Кубка России, по итогам которой красно-желтые сыграют дома против ЦСКА.

— Безусловно, для меня, как для экс-игрока ЦСКА, с которым у меня связаны самые приятные и радостные воспоминания, приезд такого клуба в нашу республику — это большое событие, — приводит клубный Instagram слова Габулова. — Событие это и для каждого нашего болельщика и каждого футболиста «Алании». Я действительно рад, что на этой стадии Кубка России нам достались именно армейцы.

— Можно ли говорить о принципиальном характере предстоящей встречи?

— Для нас, как для развивающегося клуба, а также для футболистов, которые только начинают свой, надеюсь, большой путь в футболе, это отличная возможность проявить себя, а также проверить собственные силы. Эта игра будет принципиальна и для меня, и для Спартака Гогниева. Мы ждем ее с большим нетерпением и будем очень серьезно к ней готовиться.

— Тот факт, что ЦСКА три года подряд вылетает на стадии 1/16 финала, — аргумент в пользу «Алании»?

— Не думаю. Каждый новый сезон, каждый новый матч — это не повторение истории, это новое событие. ЦСКА априори фаворит в нашем противостоянии. В армейском клубе собраны очень талантливые и качественные футболисты, руководимые классным тренерским штабом. Подтверждением тому служит та игра, которую команда показывает в чемпионате России. Поэтому не стоит оглядываться назад и смотреть на историю. ЦСКА приедет во Владикавказ с серьезным настроем. Мы же будем готовиться, чтобы показать свои лучшие качества.

— Стадион клуба пребывает не в том состоянии, в котором привыкли видеть его болельщики. Какая работа ведется в этом направлении?

— Подготовка к кубковому матчу уже началась. В первую очередь, подготовка именно стадиона. Мы прекрасно знаем, как болельщик ждет этот матч. Предполагаем, что будет аншлаг, поэтому сейчас думаем над тем, как разместить максимальное число желающих увидеть матч. Постараемся это сделать. Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы открыть доступ на Северную и Южную трибуны.

Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить комфортное расположение на стадионе наших болельщиков. Более подробную информацию о билетной программе на игру с ЦСКА мы сообщим позднее.