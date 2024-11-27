Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Сетка плей-офф Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 00:05

Форвард ЦСКА Мусаев — о своей результативности: «В заметках есть число, сколько голов хочу забить за сезон»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев заявил, что поставил перед собой цель с количеством забитых голов за сезон.

26 ноября гол Мусаева помог ЦСКА разгромить «Рубин» (3:0) в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Что можешь сказать о своем голе?

— Роша вырезал хорошую передачу. Получилось так, что не было офсайда. Ударил мимо вратаря и гол. Мы хорошо выбегали в контратаки. Это была установка тренера.

— Как оценишь свою результативность?

— Я ставлю цель на каждую игру. В заметках есть число, сколько голов хочу забить за сезон. Уже говорил, что мне нравится Виктор Дьекереш из «Спортинга». Если брать игроков из прошлого, это Дидье Дрогба. Его злость и агрессию, — сказал Мусаев.

В текущем сезоне в активе 23-летнего форварда 24 матча за армейцев во всех турнирах, восемь мячей и четыре результативные передачи.

Тамерлан Мусаев
Футбол
Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Назван расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала
Лавров указал на отброшенные НАТО приличия в заявлениях о превентивных ударах по РФ
Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
СМИ сообщили об обнаружении польскими экспертами тротила на месте подрыва СП
Черный рынок судейства 500 млн. Что губернатор Самарской области рассказал о коррупции в российском футболе
Популярное видео
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
ЦСКА — «Рубин»: видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА за тайм разобрал «Рубин» и уверенно идет дальше по Пути РПЛ
Кубок России, расписание и результаты: «Тюмень» проиграла «Краснодару», ЦСКА победил «Рубин» и другие матчи 26 ноября
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кубок России, расписание и результаты: «Тюмень» проиграла «Краснодару», ЦСКА победил «Рубин» и другие матчи 26 ноября

«Шинник» — «Акрон»: видеообзор матча

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости