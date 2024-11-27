Форвард ЦСКА Мусаев — о своей результативности: «В заметках есть число, сколько голов хочу забить за сезон»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев заявил, что поставил перед собой цель с количеством забитых голов за сезон.

26 ноября гол Мусаева помог ЦСКА разгромить «Рубин» (3:0) в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Что можешь сказать о своем голе?

— Роша вырезал хорошую передачу. Получилось так, что не было офсайда. Ударил мимо вратаря и гол. Мы хорошо выбегали в контратаки. Это была установка тренера.

— Как оценишь свою результативность?

— Я ставлю цель на каждую игру. В заметках есть число, сколько голов хочу забить за сезон. Уже говорил, что мне нравится Виктор Дьекереш из «Спортинга». Если брать игроков из прошлого, это Дидье Дрогба. Его злость и агрессию, — сказал Мусаев.

В текущем сезоне в активе 23-летнего форварда 24 матча за армейцев во всех турнирах, восемь мячей и четыре результативные передачи.