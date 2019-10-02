Фанатскую трибуну «Факела» условно дисквалифицировали до сентября 2021 года

Глава КДК РФС Артур Григорьянц назвал штрафные санкции по итогам матча 1/16 Кубка России «Факел» — «Арсенал» (1:2). Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение условно дисквалифицировать фанатскую трибуну стадиона в Воронеже.

— На секторе активной поддержки «Факела» висел баннер, на котором изображена руна «Зиг». Фанаты отказались убирать баннер, он провисел весь матч. Воронежский клуб наказан штрафом в 100 тысяч рублей и условным закрытием фанатской трибуны на 1 матч в Кубке России. Поскольку «Факел» вылетел из текущнго розыгрыша кубка, клуб получил испытательный срок до сентября 2021 года, сказал Григорьянц. — Болельщики «Арсенала» в свою очередь использовали и бросали большое количество пиротехники, тульский клуб наказан на 225 тысяч рублей. (Иван Торопцев)