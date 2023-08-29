«Факел» и «Оренбург» сыграют в матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча пройдет в Воронеже на стадионе «Центральный Профсоюз» во вторник, 29 августа. Начало — в 17:15 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет доступна трансляция матча с формальными событиями. Следить за матчем «Факел» — «Оренбург» в прямом эфире можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», которые проведут видеотрансляцию игры.

«Факел» Вадима Евсеева после 2 туров группы А FONBET Кубка России занимает 2-е место в своем квартете с 3 очками. «Оренбург» под руководством Давида Деограсии замыкает турнирную таблицу с 3 баллами.

«СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Факел» — «Оренбург».

«Факел» располагается на 14-й строчке турнирной таблице РПЛ. Команда Евсеева набрала 4 очка. «Оренбург» с 3 баллами занимает последнее место в чемпионате России по футболу.