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Сегодня, 16:15

«Факел» — «Оренбург»: прямая трансляция матча Кубка России

Матч FONBET Кубка России 29 августа «Факел» — «Оренбург» начнется в 17:15
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Тренер Вадим Евсеев.
Вадим Евсеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Факел» и «Оренбург» сыграют в матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча пройдет в Воронеже на стадионе «Центральный Профсоюз» во вторник, 29 августа. Начало — в 17:15 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет доступна трансляция матча с формальными событиями. Следить за матчем «Факел» — «Оренбург» в прямом эфире можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», которые проведут видеотрансляцию игры.

«Факел» Вадима Евсеева после 2 туров группы А FONBET Кубка России занимает 2-е место в своем квартете с 3 очками. «Оренбург» под руководством Давида Деограсии замыкает турнирную таблицу с 3 баллами.

«СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Факел» — «Оренбург».

«Факел» располагается на 14-й строчке турнирной таблице РПЛ. Команда Евсеева набрала 4 очка. «Оренбург» с 3 баллами занимает последнее место в чемпионате России по футболу.

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