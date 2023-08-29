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Сегодня, 20:59

Евсеев объяснил поражение «Факела» от «Оренбурга» в FONBET кубке России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев высказался о матче с «Оренбургом» в рамках FONBET Кубка России (0:1).

«Пропустили, недоработали, дали подать с фланга. У соперника оказалось на одного игрока больше в створе ворот. Мяч не выбили. Ну и добивание, добивание. Можно ли говорить о втором составе, после выхода на поле полностью нового состава? Мы не делим команду на первый и второй состав. На сегодняшний момент мы выпустили именно этих игроков, в принципе никто не выпадал. На каждого из игроков надеемся. Ивлев заслуженно играл и не выпадал. Ивахнов — молодой российский игрок, потихонечку набирает, и вся острота в первом тайме шла через него. Багамаев. Эта троица не выпадает и радует, они будут выходить еще», — сказал Евсеев на официальном YouTube-канале клуба.

«Оренбург» набрал 6 очков и вышел в лидеры группы A. «Факел» с 3 очками — на 3-м месте.

21 сентября команды сыграют в 4-м туре кубкового матча в Оренбурге.

Источник: https://youtu.be/2O7cMqABgfE?si=_sEzARKXwklb7FNr
Вадим Евсеев
Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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