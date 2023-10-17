Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:37

ЭСК РФС: Шадыханов ошибочно назначил пенальти в матче «Сочи» — «Оренбург»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

ЭСК РФС оценила спорные судейские эпизоды матчей 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

По мнению экспертно-судейской комиссии, арбитр матча «Сочи» — «Оренбург» (1:2) Павел Шадыханов ошибочно назначил пенальти в ворота хозяев поля на 23-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что члены комиссии не усмотрели очевидного нарушения правил в действиях защитника сочинцев Артема Мещанинова, за фол которого был назначен одиннадцатиметровый.

Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Сочи
0
Читайте также
Овечкин провалил старт сезона: снова не забил и даже ни разу не бросил — впервые за два года!
Японские сумоисты не смогли улететь на одном самолете из-за перевеса
В Москве у матери 15 детей прошли обыски по делу о торговле людьми
WSJ сообщила о тайной доставке Украине ракет ATACMS
Еще пятерых подозреваемых в избиении прохожих задержали в Санкт-Петербурге
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Любимов ошибочно назначил пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Локомотивом»
FONBET Кубок России: расписание и результаты матчей 5-го раунда Пути регионов
«СКА-Хабаровск» обыграл «Амкар» в 5-м раунде FONBET Кубка России
Кубок России: расписание и трансляции матчей 17 — 19 октября
Матч Кубка России «Химки» — «Уфа» пройдет с использованием системы ВАР
КДК РФС дисквалифицировал защитника «Оренбурга» Сивакова на один матч Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Любимов ошибочно назначил пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Локомотивом»
Новости
RSS RSS
Все новости