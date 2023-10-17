ЭСК РФС: Шадыханов ошибочно назначил пенальти в матче «Сочи» — «Оренбург»

ЭСК РФС оценила спорные судейские эпизоды матчей 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

По мнению экспертно-судейской комиссии, арбитр матча «Сочи» — «Оренбург» (1:2) Павел Шадыханов ошибочно назначил пенальти в ворота хозяев поля на 23-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что члены комиссии не усмотрели очевидного нарушения правил в действиях защитника сочинцев Артема Мещанинова, за фол которого был назначен одиннадцатиметровый.