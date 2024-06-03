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Эракович — о суперфинале Кубка России: «Я сыграл дерьмово»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Страхиня Эракович прокомментировал пропущенный гол команды в матче против «Балтики» (2:1) в суперфинале FONBET Кубка России.

«Да, конечно, я виноват. Это футбол, и сегодня я сыграл дерьмово. Самое важное, что мы победили. Эта игра оказалось плохой для меня, но хорошей для команды», — цитирует Эраковича «Спорт День за Днем».

«Зенит» в пятый раз стал победителем Кубка России. Сине-бело-голубые вышли на чистое третье место по количеству побед в турнире, обойдя «Спартак» (4). Теперь «Зенит» опережают только «Локомотив» (9) и ЦСКА (8).

Источник: «Спорт День за Днем»
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
Страхиня Эракович
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