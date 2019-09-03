«Енисей» обыграл «Тюмень», определились все участники 1/16 финала Кубка России
«Енисей» победил «Тюмень» в матче 1/32 финала Олимп-Кубка России.
Таким образом, определились все участники 1/16 финала турнира. Ими стали «Балтика», «Торпедо», «Чертаново», «Химки», «Нижний Новгород», «Факел», «Черноморец», «Алания», «Чайка», КАМАЗ, «Мордовия», «Енисей», «Томь», «СКА-Хабаровск», «Луч», а также 16 клубов РПЛ: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Крылья Советов», «Уфа», «Тамбов», «Сочи», «Спартак», «Арсенал», «Оренбург», «Ахмат», «Ростов», «Урал», «Рубин» и «Динамо».
Олимп — Кубок России
1/32 финала
«Тюмень» — «Енисей» (Красноярск) — 0:1 (0:0)
Гол: Ломакин, 82.
«Тюмень»: Граб, Кацалапов, Полюткин, Семейкин, Теленков, Фомин, Мельников, Логуа (Г.Бурнаш, 85), Субботин (Газданов, 58), Яковлев (М.Бирюков, 46), Карпов (Рагулькин, 73).
«Енисей»: Филиппов, Мильдзихов, Клещенко, Ганус, Ужгин, Семакин (Зотов, 57), Ланин, Ломакин (Иванов, 83), Песиков (Саркисов, 71), Матвиенко (Савичев, 61), Долгов.
Предупреждения: Ужгин, 23. Долгов, 52. Полюткин, 61.
Судья: Сединкин (Омск).
3 сентября. Тюмень. Стадион «Геолог».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2019-2020/32/