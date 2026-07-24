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«Чайка» и «Иркутск» не примут участия в розыгрыше Кубка России в сезоне-2026/27

Сергей Филин

«Чайка» и «Иркутск» снялись с розыгрыша FONBET Кубка России в сезоне-2026/27, сообщила пресс-служба РФС.

Клубы уведомили организаторов турнира о невозможности своего участия в соревновании.

Соперник «Иркутска» по первому раунду Пути регионов автоматически пройдет в следующую стадию КР.

Победитель пары «Анжи» — «Нефтяник», который должен был сыграть с «Чайкой» в следующем раунде, сыграет на третьем этапе Кубка России в Пути регионов.

7 июля «Чайка» сообщила о том, что не примет участия в розыгрыше Второй лиги А в сезоне-2026/27 из-за проблем с финансированием.

Источник: РФС
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Кубок России
ФК Чайка (Песчанокопское)
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