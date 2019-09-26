Эффектный проброс мяча Беленовым между ног нападающему соперника. А чем вам запомнилась 1/16 финала Кубка России?
09:04
«Уфа» в своем официальном Twitter выделила два запоминающихся момента 1/16 финала Олимп-Кубка России.
Первым из них стал дубль нападающего «Урала» Павла Погребняка в ворота «Черноморца», позволивший клубу из Екатеринбурга пройти в 1/8 финала турнира. А вторым — эффектный проброс мяча голкипером «Уфы» Александром Беленовым между ног нападающему «Чайки» в конце встречи (1:0), видео которого клуб разместил в сообщении.
Чем запомнится 1/16 финала Кубка России в это сезоне— ФК УФА (@UfaFc) September 26, 2019
1. Дубль Паши Погребняка
2. Проброс мяча Беленовым между ног нападающему «Чайки» в конце встречи ? pic.twitter.com/0xWrunczct
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