Джордан Ларссон: «Сидя на скамейке запасных, думал о том, как поймать свой шанс забить»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон? после победы в четвертьфинальном матче Кубка России над ЦСКА (3:2 дв) отметил, что никогда раньше в своей карьере не испытывал таких эмоций.

— Каково вам было находиться на скамейке и видеть, что после счета 2:0 он стал 2:2. Какие испытывали эмоции?

— Конечно, было сложно. Мы очень хорошо начали этот матч, а потом сами подарили ЦСКа два мяча. Было сложно, что я старался концентрироваться на своих ощущениях и своей готовности. Думал о том, как мне выйти и поймать свой шанс, что в итоге и сделал. Очень рад, что все закончилось хорошо.

— Как оцените судейство?

— Конечно, красная карточка — это всегда сложно. Мы не очень-то согласны с этим решением, но, в конце концов главное, что мы остались сфокусированы на игре, сохранили концентрацию и вырвали победу.

— Испытывали ли вы прежде в карьере такие эмоции?

— Нет. Никогда. Раньше ничего подобного в карьере у меня не было. Это просто фантастика забить гол в компенсированное время, пойти праздновать с болельщиками. Это классные эмоции, которые останутся со мной надолго. (Елена Григорьевская)