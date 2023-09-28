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Сегодня, 16:00

2DROTS — «Химки»: прямая трансляция матча Кубка России

Прямая трансляция игры Кубка России 2DROTS — «Химки» начнется в 16.25 мск на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты 2DROTS.
Футболисты 2DROTS.
Фото Василий Пономарев / 2DROTS

2DROTS в Москве сыграет с «Химками» в матче четвертого раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу в четверг, 28 сентября. Игра пройдет на стадионе «Москвич», начало — в 16.30 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» бесплатно в прямом эфире покажет видеотрансляцию противостояния 2DROTS — «Химки». Начало — в 16.25. Посмотреть игру также можно будет на канале «Матч Премьер».

Ключевые события кубкового матча будут доступны в матч-центре «СЭ».

2DROTS — любительский клуб из Москвы. Ранее, 4 сентября, команда победила кировское «Динамо» (2:0) в третьем раунде Пути регионов Кубка.

«Химки» под руководством главного тренера Андрея Талалаева занимают седьмое место в турнирной таблице первой лиги с 17 очками.

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Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Химки
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