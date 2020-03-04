Доменико Тедеско: «Это не моя победа. Здесь только заслуга ребят»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 1/4 финала Олимп-Кубка России против ЦСКА (3:2 д.в.).

— Какие рекомендации дали после удаления Понсе Джордану Ларссону?

— Ничего особенного. В перерыве перед овертаймом сказали, чтобы ребята проявили терпение, момент обязательно появится. В плане обороны структура осталась так же. Мы продолжили играть 3-5-1, больших изменений не было. Большие комплименты всей команде за компактность и агрессию в овертайме. Зобнин был немножко простужен, он не был готов на сто процентов, но сыграл 120 минут. Гус Тил тоже прессинговал в овертайме. Это не моя победа. Здесь только заслуга ребят.

— Поздравьте Максименко с первым голевым пасом в жизни.

— Кроме голевой передачи, он провел прекрасную игру, в том числе очень хорошо начинал атаки.

— Даже при Соболеве почти не выигрывали верх, а без него играли длинными передачами слишком часто.

?— Зачастую складывалась ситуация, что, когда Кутепов владел мячом, Рассказова прессинговал крайний защитник, а Крала и Жиго накрывали другие футболисты ЦСКА. Так что у Ильи была возможность давать передачи только на нападающего. А давать между линиями, на Бакаева или Зобнина, было рискованно.

Более того, игра длинными передачами на нападающего, даже если он потеряет мяч, не лишена смысла, поскольку можно взять подбор. Также несколько раз в первом тайме, когда игроки ЦСКА оставляли одного Крала, мы начинали атаки через него. Во втором тайме это оказывалось возможно уже реже. (Игорь Рабинер)