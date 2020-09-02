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«Динамо Ставрополь», «Салют» и «Черноморец» одержали победы в 1/64 финала Кубка России

20:28
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Завершились матчи 1/64 финала Кубка России.

«Динамо Ставрополь» на выезде обыграло «Кубань Холдинг» (4:3). «Калуга» и «Салют» голов не забил, а в серии пенальти точнее оказались гости — 7:6. «Черноморец» разгромил «Биолог» (4:0).

Кубок России

1/64 финала

«Кубань Холдинг» (Павловская) — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 3:4 (0:1)

Голы: Васенин, 44 (0:1). Царукян, 51 (0:2). Жабкин, 58 (1:2). Жабкин, 62 (2:2). Дышеков, 72 — с пенальти (3:2). Ионов, 79 (3:3). Курачинов, 89 (3:4).

Судья: Хромей (Воронеж).

2 сентября. Краснодар. Стадион «Кубань».

«Калуга» — «Салют Бл» (Белгород) — 0:0 . Пенальти — 6:7

Судья: Бугров (Рыбинск).

2 сентября. Калуга. Стадион «Арена Анненки».

«Черноморец» (Новороссийск) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 4:0 (1:0)

Голы: Ахмедханов, 3 — с пенальти (1:0). Машезов, 72 (2:0). Барцов, 89 (3:0). Смыр, 90+5 (4:0).

Судья: Зубов (Азов).

2 сентября. Новороссийск. Стадион «Центральный (Труд)».

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