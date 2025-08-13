Бителло, Осипенко и Кривцов выйдут с первых минут в матче Кубка России «Динамо» — «Краснодар»
Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и «Краснодара» на матч группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Динамо»: Лещук, Зайдензаль, Кутицкий, Осипенко, Скопинцев, Александров, Смелов, Гагнидзе, Бабаев, Бителло, Боков.
«Краснодар»: Корякин, Хмарин, Коста, Жубал, Гонсалес, Кривцов, Ленини, Козлов, Батчи, Сантос, Мукаилов.
Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 20.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар».
