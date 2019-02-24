Данил Глебов: "Была нормальная мужская борьба. Не люблю убирать ногу"

Полузащитник "Ростова" Данил Глебов поделился впечатлениями от дебюта в четвертьфинальном матче Олимп-Кубка России против "Краснодара" (1:0), сообщает официальный сайт желто-синих.

Напомним, что 19-летний российский хавбек перешел в "Ростов" из "Анжи" в зимнее трансферное окно.

– Тяжело было входить игру?

– Всегда готовлюсь к тому, что нужно выйти в любой момент. В таких матчах приходится биться на каждом участке поля.

– Что сказал тренер перед выходом на замену?

– Не прижиматься к защитникам, встречать выше.

– Показалось, что игра была грубой.

– Вовсе нет. Была нормальная мужская борьба, которая мне по душе. Не люблю убирать ноги.

– Как тебе дебют на "Ростов Арене"?

– Болельщики просто супер, спасибо им большое! Ведь они пришли в такую холодную погоду и поддерживали нас весь матч! Впервые играю при таком большом количестве зрителей, море эмоций! – цитирует Глебова пресс-служба "Ростова".

Все об Олимп-Кубке России – здесь