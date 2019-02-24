22:47 | Футбол — Олимп - Кубок России

Данил Глебов: "Была нормальная мужская борьба. Не люблю убирать ногу"

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Полузащитник "Ростова" Данил Глебов поделился впечатлениями от дебюта в четвертьфинальном матче Олимп-Кубка России против "Краснодара" (1:0), сообщает официальный сайт желто-синих.

Напомним, что 19-летний российский хавбек перешел в "Ростов" из "Анжи" в зимнее трансферное окно.

– Тяжело было входить игру? 

– Всегда готовлюсь к тому, что нужно выйти в любой момент. В таких матчах приходится биться на каждом участке поля. 

– Что сказал тренер перед выходом на замену? 

– Не прижиматься к защитникам, встречать выше. 

– Показалось, что игра была грубой. 

– Вовсе нет. Была нормальная мужская борьба, которая мне по душе. Не люблю убирать ноги. 

– Как тебе дебют на "Ростов Арене"? 

– Болельщики просто супер, спасибо им большое! Ведь они пришли в такую холодную погоду и поддерживали нас весь матч! Впервые играю при таком большом количестве зрителей, море эмоций! – цитирует Глебова пресс-служба "Ростова".

Все об Олимп-Кубке России – здесь

Ростов - Краснодар

 

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/12315

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