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Сегодня, 16:44

ЦСКА предложил болельщикам помочь отпроситься с работы в день кубкового матча с «Сочи»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Болельщики ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА предложил болельщикам команды помощь в получении отгула в день матча армейцев против «Сочи» в 4-м туре групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России.

Красно-синие составили письмо с подписями главного тренера команды Владимира Федотова и вратаря Игоря Акинфеева, в котором прописана просьба дать работнику отгул в день игры.

Каждый желающий может заполнить специальную форму и получить на свою электронную почту официальное письмо от ЦСКА, после чего передать его своему работодателю.

Матч 4-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Сочи» состоится в Москве в среду, 20 сентября и начнется в 15.30 по московскому времени.

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Кубок России
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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