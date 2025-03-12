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ЦСКА в большинстве обыграл «Динамо» в Кубке России

Ана Горшкова
Корреспондент
Секу Койта открыл счет в матче ЦСКА — «Динамо» — 2:1.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА дома победил «Динамо» в первом матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1. Игра прошла на «ВЭБ Арене».

Первый гол в матче забил нападающий ЦСКА Секу Койта на 50-й минуте, через 8 минут защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев сравнял счет.

На 61-й минуте бело-голубые остались в меньшинстве, так как прямую красную карточку получил нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб. Он влетел шипами в ноги вратарю армейцев Владиславу Торопу.

Победу ЦСКА принес гол полузащитника Матвея Кисляка на 64-й минуте.

Ответный матч между командами пройдет 15 апреля в Москве на «ВТБ Арене».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
12 марта 2025, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:1
Динамо
Источник: Сетка плей-офф Кубка России
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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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