ЦСКА в большинстве обыграл «Динамо» в Кубке России

ЦСКА дома победил «Динамо» в первом матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1. Игра прошла на «ВЭБ Арене».

Первый гол в матче забил нападающий ЦСКА Секу Койта на 50-й минуте, через 8 минут защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев сравнял счет.

На 61-й минуте бело-голубые остались в меньшинстве, так как прямую красную карточку получил нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб. Он влетел шипами в ноги вратарю армейцев Владиславу Торопу.

Победу ЦСКА принес гол полузащитника Матвея Кисляка на 64-й минуте.

Ответный матч между командами пройдет 15 апреля в Москве на «ВТБ Арене».