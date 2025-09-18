«Балтика» обыграла ЦСКА по пенальти в Кубке России, решающий 11-метровый забил вратарь Кукушкин

«Балтика» победила ЦСКА по пенальти в Кубке России

«Балтика» на выезде обыграла ЦСКА в матче группового турнира FONBET Кубка России — 1:1 (пенальти — 10:9).

Гол на 38-й минуте забил форвард хозяев Тамерлан Мусаев. На 90+4-й минуте счет сравнял нападающий гостей Кирилл Степанов.

В серии пенальти точнее были гости — 10:9. Решающий 11-метровый реализовал вратарь «Балтики» Иван Кукушкин, перед этим отразив удар голкипера ЦСКА Владислава Торопа.

За армейцев дебютировал нападающий Энрике Кармо, который вышел на поле на 64-й минуте. Гол хавбека «Балтики» Стефана Ковача на 75-й минуте был отменен из-за фола в атаке. Решение было принято главным арбитром Владиславом Целовальниковым после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

ЦСКА с 8 очками занимает второе место в таблице группы D. Армейцы 1 октября сыграют в гостях с «Локомотивом» в матче пути РПЛ.

«Балтика» с 2 очками на последнем месте. Калининградский клуб 1 октября примет «Акрон».