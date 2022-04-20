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Сегодня, 21:42

Ветеран ЦСКА — о поражении от «Спартака»: «Без сэйвов Акинфеева счет был бы разгромным»

Пономарев отреагировал на поражение ЦСКА от «Спартака»
Георгий Скобликов
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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на домашнее поражение красно-синих в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу 2022 против «Спартака» (0:1).

«Армейцы даже вдесятером играли очень прилично. Винить их особенно не стоит. Отличный матч у Акинфеева, потянул несколько мячей. Без его сэйвов счет был бы разгромным. ЦСКА старались. Но ширину поля плохо соблюдают, в центре поля получается скученность. Не нравится, как играют в обороне. Все гуляют как попало, подстраховка отсутствует. Пенальти? Бийол сыграл согнутой рукой, одиннадцатиметровый точно поставили. Конечно, двоякое впечатление, за такую игру рукой жалко давать пенальти. Это не игровой эпизод. В советское время на это дело смотрели попроще», — сказал Пономарев «СЭ».

В 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Динамо», «Енисей», «Алания» и «Спартак». Жеребьевка состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 21.00 по московскому времени.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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