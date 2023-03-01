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Сегодня, 12:45

Быстров — о брошенном банане в Вендела: «Не думаю, что люди в Ульяновске хотели какой-то провокации»

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Владимир Быстров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в эфире «СЭ» отреагировал на скандал с брошенным бананом в матче ульяновской «Волги» и «Зенита» (0:3) в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

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«Я был на стадионе и не знал ни о каком банане, пока все не начали писать. Все только о банане начали писать, но никто не сказал, как было прикольно на стадионе. Все сразу накинулись. И непонятно, кто кинул, зачем. Не думаю, что люди в Ульяновске хотели какой-то провокации. Я прошел несколько раз вокруг болельщиков без всякой охраны и не увидел ни одного дебила, который мог бы что-то натворить. Все мирно настроены, только снежки кидали с той стороны, где были фанаты «Зенита». Причем их не беспокоило, что футболисты идут с маленькими детьми. Просто закидывали их снежками. Праздник для ребенка мог закончиться в ту секунду, когда снежок бы прилетел в глаз. Они об этом не думали, просто веселились. А про банан, там же есть камеры. Как не найти? У нас в стране все довольно быстро. Пусть найдут его, чтобы он рассказал, зачем, кто попросил. Что мы там догадываемся? Я не считаю, что каждая такая выходка должна приравниваться к расизму. Тем более наказывать по регламенту — 2 миллиона штраф и без зрителей на домашнем стадионе. Как вообще доказать, что это болельщик «Волги»? Если на стадион пришел болельщик «Манчестер Сити», кинул тот же банан. Почему мой клуб должен из-за него страдать? Каждому человеку охрану не представишь. Просто найдите этого человека, запретите ему вообще все походы на футбол или, может, он без злого умысла это делал. Тут надо разбираться, — сказал Быстров «СЭ».

25 февраля в Ульяновске на 90+1-й минуте матча FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Волгой» болельщик на стадионе бросил банан рядом с Венделом.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
25 февр, 14:30. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
0:3
Зенит

Футбол
Кубок России
ФК Волга (Нижний Новгород)
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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