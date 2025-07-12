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12 июля 2025, 14:34

«Динамо» обратилось к РФС с предложением о перераспределении прав на Кубок России

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» озвучило РФС предложение, согласно которому клуб готов отказаться от призовых в FONBET Кубке России взамен на самостоятельную реализацию прав.

Как сообщил Telegram-канал «Мутко Против», вопрос находится на рассмотрении исполкома РФС.

«Динамо» по итогам жеребьевки попало в группу B Пути РПЛ вместе с «Крыльями Советов», «Сочи» и «Краснодаром». В первом туре групповой стадии бело-голубые сыграют с «Сочи» 29 июля.

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