«Динамо» обратилось к РФС с предложением о перераспределении прав на Кубок России

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» озвучило РФС предложение, согласно которому клуб готов отказаться от призовых в FONBET Кубке России взамен на самостоятельную реализацию прав.

Как сообщил Telegram-канал «Мутко Против», вопрос находится на рассмотрении исполкома РФС.

«Динамо» по итогам жеребьевки попало в группу B Пути РПЛ вместе с «Крыльями Советов», «Сочи» и «Краснодаром». В первом туре групповой стадии бело-голубые сыграют с «Сочи» 29 июля.