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Сегодня, 13:48

Бушманов: «Урал» дома — непростой соперник, они будут действительно биться в матче со «Спартаком»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился впечатлениями от матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между красно-белыми и «Уралом» (1:1).

«Матч получился непростым для «Спартака», «Урал» сейчас очень хорош, против них всем тяжело играть. Плюс, поле помешало «Спартаку» играть в более комбинационный футбол, сейчас газон не лучшего качества. Шансы в ответном матче? Думаю, 50 на 50. «Урал» дома — непростой соперник, они будут действительно биться. Гончаренко здорово организовал команду. Я не думаю, что «Спартак» фаворит Кубка, но точно один из. Сейчас все команды, которые находятся наверху в таблице РПЛ, фавориты кубка. Сложно кого-то выделить», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

Ответный матч между клубами состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-spartak-odin-iz-favoritov-kubka-rossii-no-ural-budet-bit-sya-v-otvetnom-matche/
Евгений Бушманов
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