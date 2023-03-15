Бушманов: «Урал» дома — непростой соперник, они будут действительно биться в матче со «Спартаком»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился впечатлениями от матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между красно-белыми и «Уралом» (1:1).

«Матч получился непростым для «Спартака», «Урал» сейчас очень хорош, против них всем тяжело играть. Плюс, поле помешало «Спартаку» играть в более комбинационный футбол, сейчас газон не лучшего качества. Шансы в ответном матче? Думаю, 50 на 50. «Урал» дома — непростой соперник, они будут действительно биться. Гончаренко здорово организовал команду. Я не думаю, что «Спартак» фаворит Кубка, но точно один из. Сейчас все команды, которые находятся наверху в таблице РПЛ, фавориты кубка. Сложно кого-то выделить», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

Ответный матч между клубами состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 по московскому времени.